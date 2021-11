Gazzetta: Osimhen non è più solo contropiedista, con Spalletti è diventato centravanti d’area

La fortuna di avere un allenatore. Cinque gol in campionato, tutti in area. Maggiore precisione al tiro e più senso tattico

Quanto contano gli allenatori, i datori di lavoro, coloro i quali ti indirizzano. Aver trovato Spalletti è stata una immensa fortuna per Osimhen. Lo fa notare oggi la Gazzetta dello sport che sottolinea i cambiamenti, i miglioramenti del nigeriano in questi pochi mesi di guida Spalletti.

Si nota una acquisita precisione al tiro che in passato spesso gli mancava. Una lucidità nel mirare al bersaglio che probabilmente deriva pure dalla crescente consapevolezza nei propri mezzi.

I cinque gol in campionato li ha realizzati tutti in area, tre in quella piccola, dimostrando doti fondamentali per un goleador.

Si è sganciato dall’etichetta di contropiedista che sembrava dovesse assorbire quasi tutto il suo repertorio.

Osimhen si muove con destrezza e senso tattico anche sull’intero fronte d’attacco, togliendo cosi punti di riferimento a chi deve controllarlo.