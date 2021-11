Gazzetta: Osimhen è l’Haaland del Napoli, vale già 100 milioni

Sulla Gazzetta dello Sport Alfredo Pedullà scrive di Victor Osimhen come dell’Haaland del Napoli. Acquistato dal club partenopeo nell’estate 2020 dal Lille per una cinquantina di milioni, oggi ne vale già il doppio, ad un anno solo di distanza.

“Se, ipotesi, DeLa decidesse di metterlo oggi sul mercato, prenderebbe almeno il doppio rispetto a quanto investito. Traduzione: andremmo sulla tripla cifra, da 100 milioni in su, e le big inglesi sarebbero lì ad accapigliarsi per un rilancio continuo pur di indovinare l’offerta in grado di sbaragliare la concorrenza. Il Napoli ha il suo Haaland ma Osimhen non è Haaland, contrattualmente parlando: non c’è una clausola da 75 milioni, anzi fortunatamente non esiste alcun tipo di tariffa. Rispetto al gigante norvegese, ha un anno in più di contratto (2025 contro 2024), però non guadagna 8 milioni visto che siamo attestati sui 4,5 milioni a stagione più bonus. Haaland vorrà almeno il doppio ovunque vada (e glielo daranno), nel caso di Victor è prevista una rivisitazione con prolungamento di un’altra stagione, tanto per scoraggiare i suoi estimatori-corteggiatori”.