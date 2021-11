Gazzetta: il gol con sombrero di Ounas è la griffe di qualità del Napoli

Spalletti ha ritrovato elementi importanti. Mertens fa il cucchiaio sotto la curva degli ultrà del Legia, Petagna è il terzo centravanti che ogni squadra vorrebbe

La qualità della rosa del Napoli è ampia, la squadra lo ha dimostrato ancora una volta ieri, battendo il Legia Varsavia in trasferta, in un campo ostico e senza pedine importanti come Osimhen, Fabian e Insigne. La Gazzetta dello Sport scrive:

“E in una serata complessa Spalletti può sorridere perché recupera alla causa tanti protagonisti che potranno diventare decisivi. Cominciamo dai goleador, con Mertens e Ounas che portano a 12 i marcatori azzurri stagionali. Dries si ritrova a tirare il rigore del sorpasso sotto la curva degli ultrà del Legia e tira un cucchiaio che mostra qualità e personalità. L’algerino in pochi minuti mette in crisi i polacchi, già alle corde, e il suo gol con sombrero è la griffe di qualità di una squadra che dimostra di essere forte in ogni suo elemento. Perché poi Lobotka tiene bene il campo, Juan Jesus migliora di condizione e Petagna è il terzo centravanti che ogni squadra vorrebbe, per dedizione alla causa, per determinazione su ogni pallone”.