Gazzetta e plusvalenze Juventus: “servono prove schiaccianti, cos’ha in mano la Procura?”

La domanda regina, visto che della legalità non frega niente a nessuno, è: cosa rischia la Juventus? Se lo chiede anche la Gazzetta che chiude un suo articolo con una domanda quantomeno insolita.

Ma la partita è tutta da giocare. Finora in questo tipo si sono scontrate sul muro dell’impossibilità di stabilire dei criteri oggettivi per stabilire il valore di un calciatore. Insomma, il linguaggio delle cifre può sicuramente portare a evidenziare alcune «anomalie». Ma per arrivare a pene così pesanti ci vuole un contesto schiacciante. Per questo, gira e rigira, la domanda è sempre quella: quali carte ha in mano la procura di Torino?