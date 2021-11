Gazzetta: c’è l’Inter e tra le big Osimhen ha segnato solo a Lazio e Atalanta

Quindici gol in Serie A, cinque quest’anno. Mancano Inter Juventus e Milan. Osimhen vuole sentirsi decisivo nei match con le grandi

Osimhen visto dalla Gazzetta alla vigilia di Inter-Napoli.

Cinque gol in questo campionato: contro Udinese, Sampdoria (doppietta), Cagliari e Torino. Tra i 15 del totale in A solo quelli a Lazio e Atalanta hanno colpito le big del campionato. Ecco, Osimhen vuol sentirsi finalmente decisivo in una partita come quella di domenica al Meazza.

Il nigeriano non ha segnato ancora a Milan, Inter e Juventus, oltre che alla Roma. In questa seconda stagione, che deve essere quella della maturità, e sotto una guida esperta e preparata come Spalletti, l’attaccante nigeriano può diventare decisivo anche contro le squadre più forti del campionato.