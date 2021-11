Football Leaks: al City Mancini aveva anche un contratto con Al Jazira per aggirare il fair play finanziario

Ora le regole sono cambiate, anche se la Premier ha approvato una moratoria per l’investimento del Newcastle in Premier League

Football Leaks è sempre tra noi. E rivela che nel 2009, quando allenava il City, Roberto Mancini aveva sottoscritto due contratti diversi con l’obiettivo di aggirare il fair play finanziario. Una parte del suo stipendio consisteva nell’importo previsto nel contratto ufficiale col City; un’altra – definita più redditizia – come consulente ad Abu Dhabi per Al Jazira anch’essa di proprietà dello sceicco Mansour. Le cifre sono: 1.45 milioni di sterline con il City e 1.75 milioni di sterline con Al Jazira. Lo riporta Der Spiegel.

Le regole in Premier sono cambiate. Anche se c’è stata una sorta di sospensione in occasione dell’ingresso del fondo saudita per l’acquisto del Newcastle. È stata approvata una moratoria che scadrà tra quindici giorni, scrive il Times. Da quel momento eventuali nuovi accordi con parti correlate dovranno essere approvati dalla Premier League.