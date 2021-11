Lobotka da bonsai decorativo si è fatto quercia. Piotr non si vede e non si sente ma lega i fili d’erba. Da soli, sopra, in alto

Incroci: Sarri, Napoli, Orsato, Spalletti e la notte di Diego. La morte del pallone si mischia a casacche miste, a sguardi opposti. Diego simbolo alto… Troppo lontano per sentimento ideale e puro da un arbitro troppo vicino per smarrimento, irreale.

😎 Al 10 segna D.M. al 10 segna Ciruzzo nostro. Al 10 mezza stampa locale e na comitiva di fedeli iscritti all’associazione “Io ne capisco di pallone” s’accorgono che è arrivata l’ora di fare l’albero di Natale: le palle le offre Mertens.

🙄 Da anni sopportiamo la stucchevole teoria delle “difese che ti fanno vincere il campionato” embé il Milan imbarca più gol a partita che Pianura acqua durante i temporali, com’è che loro so forti e noi scarsi?

😅Sarà stata l’acqua copiosa di questi giormi? Lobotka da bonsai decorativo si è fatto quercia. Da fermo, come il Subbuteo ma con gli occhi di un nerd su un videogioco. Un ovetto kinder

😌Piotr non si vede e non si sente ma lega i fili d’erba con lo spazio lbero che occupa apparendo sempre all’ultimo, per sfondare la porta.

🎨 Non so quanti passaggi abbiano fatto prima di arrivare sul mancino di Fabian. Immagino parecchi , armoniosi, come quando l’acqua si mescola ai colori e li trasforma in arte. Volete o non volete, Fabian il Goya ne ha fatto un altro.

💪 Da soli, sopra, in alto i e sopratutto dopo una settimana in cui i ghostwriter da social mettevano alla gogna tutti. Senza alibi, senza rimpianti, senza due certezze ma con forza, di personalità, di mano enorme dell’allenatore!

Forza Napoli Sempre e Comunque ❤

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News