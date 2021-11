Di Lorenzo: «Napoli-Verona dello scorso anno appartiene al passato. Pensiamo a vincere oggi»

Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli – Verona.

Su Napoli – Verona dell’anno scorso:

Sulla maglia dedicata a Maradona che il Napoli indosserà nella partita di oggi:

Sì, abbiamo questa maglia per omaggiare Diego. Indossarla è una sensazione bellissima. Dobbiamo onorarla in campo, come proviamo a fare in tutte le partite.