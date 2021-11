De Siervo a Riad per negoziare il nuovo accordo sulla Supercoppa Italiana in Arabia

Si discute un nuovo accordo: 200 milioni per sei anni ma con un cambio di format in versione Final Four

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, si è recato a Riad per discutere della Supercoppa Italiana. Non solo però quella che si giocherà nelle prossime settimane tra Juventus e Inter ma anche di un eventuale cambio di format.

Stando a quanto riporta Calcio e Finanza negli scorsi giorni è arrivata una proposta per ospitare la competizione per i prossimi 6 anni per circa 200 milioni ma a condizione che venga cambiato il format, con la Supercoppa in formato Final Four. Sarebbe un enorme aumento, considerando che l’accordo attuale è di 21 milioni per tre anni. A giocarsi il trofeo ci sarebbero anche la seconda in campionato e la finalista in coppa.