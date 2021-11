De Laurentiis: «Mi dispiace che facciano sempre battere i rigori a chi rigorista non è»

«Se Insigne fosse rimasto in campo doveva tirarlo lui? Forse sarebbe stato meglio. Non il primo gol che segna Di Lorenzo»

Piove sul bagnato. Sul povero Jorginho, che al 90esimo ha sbagliato il rigore della praticamente certa qualificazione mondiale, si abbatte anche Aurelio De Laurentiis che al termine di Italia-Svizzera 1-1 ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Se sono contento per il gol Di Lorenzo stasera? Non è il primo gol che segna. Mi dispiace che facciano sempre battere i rigori a chi rigorista non è. Se Insigne fosse rimasto in campo doveva tirarlo lui? Forse sarebbe stato meglio…”.

Un attacco a Jorginho che, pur avendo sbagliato gli ultimi tiri dal dischetto, non può certo essere considerato un non rigorista. Non è più infallibile e probabilmente dopo stasera, non sarà nemmeno più lui a calciare dal dischetto in Nazionale. Però è arduo non considerarlo un rigorista.