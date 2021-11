CorSport: nel suo integralismo ossessivo, Sarri non si è proprio preoccupato di un Napoli da scudetto

Sul Corriere dello Sport Alberto Dalla Palma commenta Napoli-Lazio 4-0.

Partita chiusa in mezz’ora, con 3 gol. Il quarto, arrivato nella ripresa, è stato solo un bellissimo orpello.

“Una squadra completamente assente, sbriciolata con il torello da Spalletti e resa impotente anche da scelte che non hanno tenuto conto delle qualità degli avversari, che Sarri conosceva molto bene. Eppure proprio lui non ha fatto nulla per contenerle e contrastarle, perché nel suo integralismo ossessivo non si può neanche solo pensare di modificare il 4-3-3 più offensivo del campionato con una formula più oculata, che possa prevedere magari la presenza di Basic e Zaccagni per aiutare una fase difensiva già resa difficoltosa da una linea sempre molto alta, in stile zemaniano”.

“Il tecnico toscano non si è proprio preoccupato di un Napoli da scudetto”.