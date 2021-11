CorSport: mercato Napoli, Adl attinge dalla Bundesliga, piacciono Uduokhai e Neuhaus

Il Napoli vorrebbe prendere a gennaio sia il difensore dell’Augusta che il centrocampista del M’Gladbach. Il Lille non vuole lasciare Mandava nel mercato invernale

Il Napoli è al primo posto e lo scudetto resta una possibilità. Per questo motivo, scrive il Corriere dello Sport, il club lavora nell’ombra sul mercato per rinforzare la squadra di Luciano Spalletti. Sono in corso dialoghi con la Germania, per attingere dalla Bundesliga.

“Le chiacchierate con Christian Nerlinger, un passato da centrocampista di Borussia Dortmund e Bayern Monaco e un presente da autorevole manager, sono diventate frequenti e si sono trasformate in eco”.

Si pensa ad un difensore, un centrocampista e magari anche un esterno basso. I profili sui cui si lavora sono due.

“Ohis Felix Uduokhai (24 lo scorso settembre) ha già messo insieme un centinaio di presenze tra Wolfsburg e Augusta da centrale difensivo che, volendo, si industria anche a sinistra e da mediano, ha una valutazione altissima (16 milioni di euro) trattabili e anche la voglia di rimettersi in gioco altrove. Mentre Florian Neuhaus (25 a marzo), nove apparizioni pure in Nazionale, è invece il centrocampista del Borussia Monchengladbach che sembra abbia già conquistato un posto nel data-base di Castel Volturno”.

A sinistra resta nel mirino Mandava, che però il Lille non vuole liberare per gennaio.

