CorSport: Italia-Svizzera, Bonucci e Chiellini ci saranno, a rischio Barella e Pellegrini

I due capitani hanno rassicurato Mancini, che prevede di posizionarli al centro della difesa con Di Lorenzo e Emerson Palmieri

Falso allarme per Bonucci e Chiellini (ieri Tuttosport li dava out dalla Nazionale): saranno a disposizione di Roberto Mancini per Italia-Svizzera. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Stamattina il professor Ferretti e il suo staff medico valuteranno le condizioni di alcuni giocatori. Si partirà dai casi più delicati: quello di Barella (uscito al 68’ di Inter-Milan per un problema muscolare alla coscia destra) e quello di Lorenzo Pellegrini, reduce da un problema infiammatorio al ginocchio sinistro che lo ha tormentato in settimana (articolazione dolorante e gonfia dopo la partita a Venezia). Se l’interista e il capitano della Roma rischiano di tornare a casa subito (in preallarme Castrovilli), non così Chiellini e Bonucci”.

Mancini conta di mandare entrambi di nuovo in campo, in una linea difensiva che dovrebbe vedere a destra Di Lorenzo e a sinistra Emerson Palmieri.