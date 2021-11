Tuttosport: Italia, contro la Svizzera Mancini dovrà rinunciare a Bonucci e Chiellini

I due difensori bianconeri, entrambi infortunati, risponderanno alla convocazione dell’Italia e dopo le visite mediche a Coverciano dovrebbero fare ritorno a Torino

Ieri al forfait di Bonucci si è aggiunto quello di Giorgio Chiellini. Una brutta notizia per la Juventus ma anche per la Nazionale di Mancini. Secondo quanto scrive Tuttosport, i due difensori non giocheranno contro la Svizzera. Saranno convocati in Nazionale ma andranno a Coverciano solo per effettuare le visite mediche, dopodiché torneranno a Torino per riprendersi dall’infortunio.

“I due difensori risponderanno alla convocazione dell’Italia e dopo le visite mediche a Coverciano dovrebbero fare ritorno a Torino”.

Non ci sarà nemmeno Moise Kean, che rientrerà dall’infortunio dopo la sosta. Per la Juventus, in Nazionale, ci saranno solo Manuel Locatelli, Federico Chiesa e Federico Bernardeschi.