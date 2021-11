CorSport: dietro la trasformazione di Fabian Ruiz ci sono Anguissa e la mano di Spalletti

Il Corriere dello Sport elogia la trasformazione di Fabian Ruiz, sempre più protagonista nel Napoli in questo avvio di stagione. La posizione è la stessa in cui lo schierava Gattuso, ma i risultati sono nettamente superiori.

“Da regista, da riferimento del gioco, e dunque nella medesima posizione in cui lo aveva schierato anche Gattuso però con risultati più modesti. Sì: a stupire è la trasformazione. Il ritorno chic e anzi l’esplosione: da talento discontinuo e un po’ lezioso, dal passo cadenzato, è diventato un centrocampista brillante e completo . Fase offensiva e difensiva come mai e gol da fuori con il tiro alla Fabian”.

Tutto grazie alla mano di Spalletti e alla collaborazione di Anguissa, scrive il quotidiano sportivo, che sciorina alcuni dati emblematici.

“Nella speciale classifica della Lega relativa ai recuperi è infatti il terzo giocatore del Napoli con 65 possessi conquistati dietro Di Lorenzo (72), un difensore, e Anguissa (71) un centrocampista-diga e uno specialista del genere. E mica solo questo: è anche il tredicesimo del campionato per chilometri percorsi in media in partita: 10.974. Soltanto Frank corre di più: 11.086”.