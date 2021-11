Coppa d’Africa, il Napoli chiederà alla Nigeria di coinvolgere il suo staff medico nella gestione di Osimhen

Sulla Gazzetta. Il club non può opporsi alla convocazione. Conterà anche la volontà del nigeriano, che potrebbe decidere di partire anche se non in forma

Il Napoli avrà di nuovo a disposizione Victor Osimhen tra un mese. Quando, cioè, arriverà la convocazione del nigeriano per la Coppa d’Africa, in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. Il club di De Laurentiis non potrà opporsi, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Il presidente Aurelio De Laurentiis ha più volte ribadito la sua contrarietà alla gestione degli atleti così come organizzata attualmente dalla Fifa, ma trattandosi di manifestazioni internazionali ufficiali i regolamenti gli impongono “obbedienza”. Però è legittimo che un presidente chieda la massima attenzione sulla salute di un proprio calciatore, pretendendo garanzie su investimenti di oltre 50 milioni. Il Napoli al momento non ha “armi” per opporsi a una convocazione, ma può richiedere il coinvolgimento del proprio staff medico e degli specialisti che avranno seguito Osimhen nel percorso di riabilitazione, che sarà avviato dopo l’intervento chirurgico”.

Ad essere determinante sarà la volontà del nigeriano, continua la rosea.

“Un fattore fondamentale e imprescindibile sarà la volontà di Osimhen, che ha sempre dimostrato grande attaccamento al proprio Paese. Il motivo per cui il Napoli non può lanciarsi in battaglie che sarebbero perse se poi Osimhen decidesse comunque di partire, anche se non in condizioni ottimali”.