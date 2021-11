“China e Icardi si sono visti nell’hotel di Messi”: la mail anonima a Wanda Nara

Mauro Icardi e sua moglie Wanda Nara continuano a tenere banco con i propri problemi sentimentali.

Dopo che alcuni giorni fa, quando si pensava che la frattura tra i due causata dall’avventura del calciatore con China fosse rientrate, è scoppiata una nuova bomba che promette di essere ancora più dirompente.

La loro storia, così come la loro crisi, del resto son o scritte in bella mostra sui social.

Martedì, la show girl e amica di famiglia di Wanda, Yanina Latorre ha rivelato a LAM che China Suárez e Mauro Icardi hanno avuto un incontro faccia a faccia a Parigi.

«A Wanda gli sono arrivate molte mail con dovizia di particolari.. dettagli che potevano conoscere solo Cina e Icardi, verità»

Solo ieri dunque Wanda è tornata a postare informazioni per i suoi followers tra cui una lista con i passaggi da seguire. Lista che sembra un chiaro messaggio per Icardi, suo ex compagno. Wanda ha deciso di allontanarsi dall’attaccante del PSG una volta confermato che non si trattava solo di chiacchiere: Mauro era con China Suárez a Parigi.