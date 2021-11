Capello: il calcio italiano è troppo lento, troppi passaggi al portiere. Il Chelsea ha dato lezione di calcio

Fabio Capello a Sky Sport:

il Liverpool di Klopp gioca aggressivo e in verticale. Il Chelsea di Tuchel stasera ha dato una lezione di calcio, pochissimo il pallone all’indietro, invece sempre propositivi, sempre in avanti, nessuna costruzione da dietro, niente passaggi al portiere. Sono ritmi cui il campionato italiano non è più abituato. C’è grande differenza di velocità e di qualità rispetto al nostro campionato. C’è un’altra pressione. Poi qui ci sono i tackle, si entra duro, non si fischiano falli che qui sarebbero fischiati. In Italia si gioca troppo col portiere. Penso che sono due allenatori tedeschi, forse dobbiamo aggiornarci. Diceva un allenatore: come ci si allena, si gioca. Con la Lazio è stato un ritmo blando, in Italia si gioca in maniera troppo lenta.