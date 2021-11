Brasile, i tifosi del Gremio distruggono il monitor del Var (VIDEO)

È accaduto al termine di Gremio-Palmeiras, i tifosi locali hanno dato sfogo a tutta la rabbia per l’ennesima sconfitta distruggendo la sala della moviola

Ha dell’incredibile quanto accaduto in Brasile al termine di Gremio-Palmeiras, scontro tra la penultima e la seconda in classifica. I tifosi dei padroni di casa, frustrati per l’ennesima sconfitta (1-3 il risultato finale all’Arena do Grêmio), dopo il triplice fischio hanno hanno dato sfogo a tutta la rabbia per questi ultimi mesi deludenti dei ragazzi di Vagner Mancini invadendo il terreno di gioco per distruggere il box dove è posizionato il monitor della Var

Il motivo di questa folle reazione è stata l’annullamento della rete che avrebbe portato il punteggio sul 2-2, un gol non convalidato per fuorigioco (difficilmente contestabile con l’ausilio della tecnologia).

Tafferugli anche sugli spalti, con i fan di casa a scontrarsi con quelli ospiti nelle due curve adiacenti: una situazione che potrebbe portare a gravi conseguenze disciplinari nei confronti del Gremio e dei suoi tifosi.

Inevitabilmente il club di Porto Alegre riceverà sanzioni pesanti, che andranno a complicare ulteriormente una situazione sportivamente non rosea, classifica alla mano.

Torcedores do Grêmio invadem o campo da Arena após a derrota para o Palmeiras e provocam quebra-quebra em campo. Confusão toma também as arquibancadas. pic.twitter.com/D9fOYmmXgO — ge (@geglobo) October 31, 2021