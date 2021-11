Borja Valero: «Spalletti è capace di dare entusiasmo. È bravissimo a far sentire i giocatori forti»

Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a Borja Valero, pupillo di Spalletti quando era allenatore dell’Inter.

Esiste un “metodo Spalletti”?

Spalletti ha messo le basi per il lavoro di Conte, dice. E alla Pinetina restano ancora tracce del suo lavoro.

«Una su tutte, Brozovic in questa nuova posizione bassa davanti alla difesa. All’inizio lo considerava un giocatore offensivo, ma sulla trequarti Marcelo non riusciva a dare il suo contributo. A quel punto lo ha portato qualche metro indietro ed è diventato un regista devastante, perfino unico: non esiste un altro centrocampista capace di fare così tante cose, tutte bene, come lui. Nell’Inter è cambiato il sistema di gioco, ma Brozovic è rimasto proprio là dove lo aveva messo Spalletti».