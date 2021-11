Arrivabene interrogato per tre ore, i pm gli hanno chiesto come mai il ricorso alle plusvalenze è stato interrotto 

I pm continuano gli interrogatori del management della Juventus per fare luce sul caso plusvalenze. Ieri è stata la volta dell’amministratore delegato del club, Maurizio Arrivabene. Un interrogatorio durato poco più di tre ore, scrive la Gazzetta dello Sport.

Arrivabene è diventato amministratore delegato nel giugno scorso, ma è nel consiglio di amministrazione dal 2012.

“Gli inquirenti non possono avergli chiesto conto delle operazioni sospette dell’ultimo triennio, però hanno cercato di capire il motivo del cambio di rotta della Signora coincidente anche con il suo arrivo, visto che nell’ultima sessione di mercato non c’è stato il consueto ricorso alle plusvalenze. Lo hanno interrogato anche sulla «scrittura privata» di cui si parla nelle intercettazioni («La carta famosa che non deve esistere teoricamente») e di altre conversazioni in cui è coinvolto”.