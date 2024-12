Roma, Ranieri: «ll prossimo allenatore? Non è la priorità, ma ci stiamo pensando»

Cosa si può chiedere a Dovbyk?

«Intanto deve tornare in una buona condizione fisica perché i vari infortuni l’hanno debilitato. Dopo dobbiamo capire noi come va servito. La prima cosa per lui è tornare al 100% perché un giocatore della sua stazza se non sta al massimo non rende. Alzando l’autostima della squadra anche lui ne beneficerà».