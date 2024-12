Boban strapazza Inzaghi dopo la sconfitta: «Questa non è la tua Inter, loro volevano vincere, voi pareggiare»

In diretta a Sky dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen il tecnico dell’Inter non si è difeso: «Abbiamo fatto troppo poco, dovevamo mettere più qualità»

L’Inter fa un doppio passo indietro nella corsa alla qualificazione diretta agli ottavi di Champions: incassa la prima sconfitta nel gruppo. È stata una serata da dimenticare per l’Inter di Simone Inzaghi, considerando la sconfitta in Champions contro il Bayer Leverkusen e poi il cambio di programma inatteso e la notte in Germania causa di un guasto tecnico all’aereo.

Nel post partita ci ha pensato Boban a gettare acqua sul fuoco dagli studi di Sky durante l’intervista di Simone Inzaghi:

«Questa non è la tua Inter, come mai?»

Pronta la risposta del tecnico:

«Abbiamo fatto troppo poco, dovevamo mettere più qualità»

Boban ha incalzato: «Questa sconfitta non è un disastro, ma serve da insegnamento perché l’Inter deve fare sempre l’Inter. Le cose questa sera sono andate in maniera molto semplice: loro hanno avuto l’ambizione di vincere mentre l’Inter aveva l’ambizione di pareggiare…».

Ma Boban non si frena: «La tua Inter è quella che si diverte in attacco ed è spavalda. Stasera sembravate addirittura felici del pareggio…». Inzaghi appare molto sereno ancora: «Saremo ancora tra le prime 8 domani, abbiamo il destino nelle nostre mani a gennaio. C’è rammarico per il gol preso in quel modo all’ultimo minuto ma questo non scalfisce il nostro cammino in questi quattro mesi».

