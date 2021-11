Gazzetta: caso plusvalenze Juve, l’ad Arrivabene convocato in Procura

Dopo Federico Cherubini, la Procura di Torino convoca l’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene. Sarà sentito come persona informata dei fatti e risponderà sul periodo del suo mandato, iniziato lo scorso luglio. La notizia è riportata dall’edizione online della Gazzetta dello Sport.

