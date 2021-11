Andreazzoli: «Lo scudetto lo vincerà Spalletti. Faccio il tifo per lui»

Il Corriere dello Sport intervista l’allenatore dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli. È amico di Spalletti dopo tanti anni di collaborazione, ne parla quando gli viene chiesto chi, secondo lui, vincerà lo scudetto.

«Lo scudetto lo vincerà Spalletti. Glielo auguro di cuore, faccio il tifo per lui. Ci siamo visti di recente in un ristorante di Empoli. Lui lavora a Napoli, io a casa sua, il rapporto è di massima stima, di conoscenza profonda, è stato un lungo periodo di collaborazione, nata da un suo desiderio».

È sorpreso dal primo posto del Napoli?

«No, ma i risultati sono stupefacenti. Le vince tutte, forse nemmeno lui poteva immaginarlo. Che potesse far bene non avevo dubbi. Ero sicuro che potesse essere l’ambiente giusto per lui, ma ovunque ha lavorato ha sempre fatto bene, ma fare così bene e giocando a questi livelli non potevo immaginarlo».