Ancora violenza in Francia, L’Equipe: «Ligue 1 in cancrena, profondo disgusto per i tifosi idioti e delinquenti»

Durissimo editoriale dopo i fatti di Lione-Marsiglia: “Un’abominevole serata, un clamoroso fallimento per la Lega”

Ancora una giornata di violenza nel campionato francese. Sospesa Lione-Marsiglia, per una bottiglia in testa a Payet. Ma è solo l’ennesimo episodio di una situazione che va avanti da settembre. L’Equipe ovviamente dedica alla questione varie pagine. E un’editoriale di Vincent Duluc, molto duro.

“Non è nemmeno una sconfitta, per il calcio francese: fosse solo una sconfitta, ce la faremmo. È molto più profondo. E’ un disgusto che sale all’orlo delle labbra e ritorna dall’estate, da una dozzina di episodi del genere in Ligue 1, dall’osservazione di una sudicia stupidità, da un sentimento di impunità, di lassismo”.

Duluc scrive che “fermare il gioco è stata l’unica decisione sensata”. E di “assoluta debolezza”, di “viltà collettiva del calcio francese di fronte agli incidenti sugli spalti di questa stagione”.

“Dovremo essere esemplari, il che farebbe della Ligue 1 un campionato che avrà aspettato fino alla 14esima giornata per decidere finalmente di esserlo. Dovremo reprimere come mai prima d’ora”.

“Questa abominevole serata è un clamoroso fallimento per la Lega e il comitato disciplinare, per i presidenti di club nei loro rapporti con i tifosi, e per quei tifosi che screditano se stessi, individualmente o collettivamente, che vomitano puzza sul calcio, scambiando l’orgoglio per stupidità, cosa li rende non solo degli idioti, ma anche dei delinquenti”.

“La verità è che la Ligue 1 è formidabile, in questa stagione, quando si gioca, ma il suo ambiente popolare è in cancrena”.