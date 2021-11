Maradona Game, interviene Ceci: «Ho firmato io col Napoli per l’immagine di Diego sulla maglia, ne ho il diritto»

«Ho un contratto con Maradona valido per quindici anni. Diego Jr sbaglia a dire che il contratto col Napoli è nullo. Non posso dirlo io, né può dirlo lui: sarà un giudice a stabilirlo»

Sì, ho firmato un contratto col Napoli per l’immagine di Diego sulla maglia. Detengo tutti i diritti, lo stabilisce un contratto di quindici anni – rinnovabile per altri dieci – firmato da Maradona stesso con tanto di avvocati, notaio e postilla delle ambasciate. Il contratto stabilisce che il 50% degli introiti andava a Diego e post-mortem agli eredi. Lo sto già sto facendo con contratti arretrati.

A Radio KKN è intervenuto il napoletano Stefano Ceci, amico e manager di Diego Armando Maradona, che ha provato a placare le polemiche scoppiate negli ultimi giorni a partire dalla maglia «Maradona game» – che il Napoli ha indossato domenica e indosserà fino alla fine di novembre – e dalle dichiarazioni di Diego junior che prima ancora che la maglia venisse ufficialmente rivelata ha rivendicato la proprietà, condivisa con gli altri eredi, dei diritti d’immagine di Maradona, minacciando di adire le vie legali.

«Se io firmo un contratto da un milione, mezzo va a me e mezzo agli eredi – ha ribattuto Ceci – e dunque Diego jr sbaglia a dire che il contratto col Napoli è nullo: non posso dirlo io né può dirlo lui, è un giudice a stabilirlo. Il tempo e la legge, comunque, mi daranno ragione sulla validità del documento. Io, intanto, continuo a fare contratti, visto che nessun tribunale mi ha notificato niente. Peraltro al momento gli eredi sono cinque con altri tre in attesa di essere riconosciuti ed il tribunale di La Plata ha bloccato le somme che andranno sui conti correnti degli eredi di Maradona».