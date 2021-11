A Barcellona presentano Xavi “il prescelto”: «Darò la vita per il club» (VIDEO)

“Conoscere i giocatori è un vantaggio. Busquets, Piqué, Alba e Ter Stegen sono stati i miei compagni. L’obiettivo è il divertimento”

Arriva davanti a 10.000 tifosi, al Camp Nou, e parla di “illusioni”, di “obiettivo divertimento”. Ci vuole tutto il talento di Xavi per affrontare così il Barcellona peggiore dell’ultimo decennio. La presentazione del nuovo tecnico, il terzo dell’anno dopo Sergi Barjuan e Ronald Koeman serve esattamente a questo: a tirare un po’ su l’ambiente depresso.

“L’obiettivo è aiutare i catalani a riportare a galla questa nave, divertirsi e vincere – dice – Sono grato ai tifosi per il loro affetto, spero di restituire questa illusione con titoli o almeno con il lavoro in questo primo anno. È stato un ritorno molto veloce, ha cambiato le nostre vite in tre o quattro giorni. Darò la mia vita perché funzioni. Il presidente mi chiama e mi dice che sono il prescelto. C’è stato qualche problema, ma tutti abbiamo fatto la nostra parte per risolverlo. Vedo molta illusione, le aspettative sono alte, si tratta di ottenere una prestazione immediata”.

Xavi dice che “conoscere i giocatori è un vantaggio. Busquets, Piqué, Alba e Ter Stegen sono stati i miei compagni. Mi piacciono le sfide. Sono preparato. Il divertimento è un traguardo. Il mio DNA non è cambiato. L’idea di essere protagonista, avere la palla, creare occasioni, un Barça intenso. Dobbiamo recuperare tante cose. Conoscere il club è un vantaggio. Conosco l’ambiente. Ci saranno momenti difficili, ma noi dobbiamo essere uniti e remare tutti nella stessa direzione”.

“È un sogno che si avvera. Nel 2015 il mio sogno era tornare e torno con la massima responsabilità, ma con entusiasmo ed entusiasmo. Dobbiamo lavorare sodo. Voglio iniziare. Sento che il Barça è la mia casa, ma so che ho una responsabilità molto grande”.

