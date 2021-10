Zazzaroni: alla Juventus Ronaldo manca come il pane, ora resta solo la zona Champions

Ivan Zazzaroni analizza sul Corriere dello Sport la crisi della Juventus ieri sera sconfitta in casa dal Sassuolo. Il titolone in prima pagina è: “Juve fuori dai giochi”

La Juventus quest’anno ha segnato fin qui 14 reti. Zazzaroni ricorda che

la scorsa stagione, nelle prime dieci uscite effettive Ronaldo di reti ne aveva realizzate, da solo, 12: manca come il pane alla Juve. (…) Certo a fine ottobre non è più possibile, né onesto, tentare di spiegare il pesantissimo ritardo con la semplice assenza di Cristiano, né con un mercato inesistente: la Juve esprime una fragilità e un’impotenza insospettabili fino a un mese fa e da qui in avanti dovrà pensare a rimodularsi in funzione dell’unico obiettivo raggiungibile, la zona Champions.