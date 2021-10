Tuttosport: i senatori del Napoli infuriati per la sconfitta contro lo Spartak

“Ne hanno parlato a lungo venerdì e ieri nella rifinitura è stata messa a punto la formazione con la strategia utile a sorprendere la Fiorentina”.

Secondo quanto scrive Tuttosport, i senatori del Napoli sono ancora infuriati per come è maturata la sconfitta contro lo Spartak Mosca in Europa League, la prima stagionale. Ne hanno parlato a lungo venerdì e ieri, in rifinitura, la squadra ha messo a punto la strategia migliore per reagire e provare a vincere oggi contro la Fiorentina. Parlando di Spalletti, il quotidiano sportivo scrive:

“Di senatori giusti per il controcolpaccio ne ha e sono ancora infuriati per il modo in cui è arrivata giovedì la prima sconfitta stagionale. Ne hanno parlato a lungo venerdì e ieri nella rifinitura è stata messa a punto la formazione con la strategia utile a sorprendere la formazione ben allenata da Italiano”.