Trentalange: «Ascoltare le comunicazioni tra arbitro e Var? Potrebbe avvenire presto»

Ospite di Novantesimo minuto, il presidente dell’associazione italiana arbitri, Alfredo Trentalange, ha aperto alla possibilità di ascoltare in diretta le comunicazioni tra l’arbitro e la Var durante le partite di Serie A.

«Ascoltare le comunicazioni tra arbitro e Var e farle ascoltare al pubblico? Non poniamo limiti alla provvidenza, potrebbe anche avvenire non così in là nel tempo per un bisogno di trasparenza».