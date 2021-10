Thuram: “Col razzismo non esiste essere neutrali, ma conosco la mentalità italiana e non mi stupisco”

L’ex difensore a Fanpage: “Inginocchiarsi significa denunciare un’ingiustizia: chi non lo fa sono le persone a cui non interessa cosa fa la società ai neri”

Lilian Thuram, ex giocatore di Parma e Juventus tra le altre, ha rilasciato un’intervista a Fanpage sul tema del razzismo. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Io ho giocato in Italia dieci anni. L’Italia è il mio secondo paese dopo la Francia. Conosco la mentalità italiana e non mi stupisco di tutto ciò. Ci sono tante persone che quando parlano di razzismo credono di poter essere neutrali. Invece la neutralità non esiste perché essere neutrali vuol dire che si va nella stessa direzione di chi è razzista.

Alla fine mettersi in ginocchio che vuol dire? Vuol dire che si sta aiutando la società a diventare più giusta. La gente che si inginocchia vuole denunciare l’ingiustizia che tocca i neri. Le persone che non vogliono inginocchiarsi, sono quelle a cui non interessa che cosa la società fa ai neri.