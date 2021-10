Tare: «Il ritiro è stato costruttivo. Da Luis Alberto, Acerbi, Immobile e Leiva ci aspettiamo qualcosa in più»

Prima di Lazio-Fiorentina, ai microfoni di Dazn, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare.

E’ stato un ritiro punitivo?

Com’è possibile che si vinca il derby e si perda col Bologna?

«Li abbiamo analizzati bene, rispecchiano anche l’andamento dell’anno scorso, quando con le piccole lasciavamo parecchi punti per strada, lo stesso sta accadendo in questa stagione. Forse c’è un calo di energie mentali per tenere duro, è questa la nostra pecca, l’abbiamo analizzata bene con la squadra. A volte scontrarci in positivo è un passo in avanti per il futuro. E’ un bel gruppo, fino ad un certo punto incide il nuovo allenatore, ma il modulo non deve diventare un alibi, è questione di approccio».