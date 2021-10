Supercoppa, l’Arabia Saudita offre 200 milioni alla Serie A per il rinnovo di 3+3 anni dell’accordo

Come corrispettivo, si chiede un cambio di format, coinvolgendo i primi due club di campionato e di Coppa Italia. Sullo sfondo le trattative per i diritti tv in Medioriente

L’Arabia Saudita è pronta ad investire sulla Serie A. lo scrive Milano Finanza.

“I sauditi sono disposti a mettere sul piatto circa 200 milioni di euro per il rinnovo di 3+3 anni dell’accordo sulla Supercoppa italiana. La proposta è ampiamente migliorativa rispetto ai 20 milioni più bonus previsti dall’attuale contratto che si concluderà con la disputa della prossima finale, in programma a dicembre. In cambio dell’aumento i sauditi chiedono un cambio di format per rendere la competizione più lunga e commercialmente appetibile. Alla nuova Supercoppa verrebbero invitati i primi due club classificati in campionato e in Coppa Italia e dunque il trofeo sarebbe assegnato dopo due semifinali e una finale”.

Il problema, scrive il quotidiano finanziario, è che la Lega sta cercando ancora di ripristinare le relazioni con i qatarioti di BeIn che nello scorso triennio avevano speso 336 milioni per trasmettere il campionato di Serie A in Medioriente e che invece all’ultima tornata non hanno presentato offerte.

“Arabia e Qatar sono state infatti a lungo impegnate in un conflitto che si è combattuto anche sul terreno calcistico, con l’accusa di pirateria televisiva di Stato rivolta da Doha a Riad. Si teme perciò che un’intesa con i sauditi sulla Supercoppa possa compromettere i tentativi di negoziazione con il Qatar e gli altri sondaggi portati avanti nell’area Mena tramite intermediari, nonché attrarre sulla Serie A accuse di favorire lo sportwashing da parte della monarchia di Mohammed bin Salman”.