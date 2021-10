Spalletti incontra gli ultras: «Bisogna difendere i calciatori, voi siete una forza aggiunta per noi» (VIDEO)

«La vostra vicinanza è molto importante per noi. Tanta roba se ci state vicino. Ma quelli più importanti sono i calciatori»

Luciano Spalletti ha incontrato gli ultras all’esterno dello stadio di Fuorigrotta. Queste le sue parole che potere ascoltare nel video su Youtube di videoinformazioni.com.

La vostra vicinanza è molto importante per noi. Quelli più importanti sono i calciatori. Bisogna difendere i calciatori. In generale bisogna difendere i calciatori. Sono loro quelli importanti, voler bene ai calciatori, siete una forza aggiunta per noi, tanta roba se ci state vicino, grazie.