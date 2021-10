Il capitano non sbaglia. Il Var si passa la mano per la coscienza e rispetto a Roma vede due rigori più solari del sorriso che ci ha ridato Faouzi

❗Alzate gli occhi al cielo non ci vedrete nessuno. C’è chi arranca e chi taglia nel cuore la Serie A fino ad arrivare in cima per poi farsi guardare le spalle. SPACCANAPOLI

🎨 Lo stop di Fabian che apparecchia la tela vale più dell’opera stessa. Lo hanno deriso, capitò anche col Goya ma il tempo rincuora i conoscitori di bellezza e fa dannare gli urlatori di saccenza. Re Ruiz.

😅 Ha detto Anguissa che vuole pure segnare perché non vuole limitarsi ad essere la chiave dell’acqua ma tutto il contatore.

😎 Solo tre goal subiti. Sette clean sheet Logica conseguenza del fatto che in porta questi non riescono manco a tirare… Sembra di giocare in venti contro undici. Siamo doppi.

💪Dopo il pareggio di Roma decine di esperti edili cominciavano a vedere crepe e segni di cedimento. Stasera il Palazzo ha visto che le fondamenta sono solide, il Napoli guarda solo a casa sua e a casa sua sogna e fa sognare. Fuori sono al freddo: Meno tredici…

Forza Napoli Sempre e Comunque ❤