Sileri frena la Vezzali: «Italia-Svizzera al 100%? Meglio accontentarci del 75%»

A Rai Radio 1: «I casi stanno salendo, aspetterei qualche settimana, per avere il dicembre libero»

Ieri il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, ha promesso che in occasione di Italia-Svizzera, partita valida per le qualificazioni mondiali, in programma il 12 novembre, l’Olimpico di Roma sarà aperto al 100% della capienza. Ha parlato, infatti, di una deroga apposta per l’evento, in attesa del via libera definitivo per tutti gli impianti. Ma oggi arriva lo stop del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che, ai microfoni di “Un giorno da pecora”, su Rai Radio 1, ha dichiarato:

“La partita del 12 novembre? Da medico direi di accontentarci del 75%, proprio perché i casi stanno salendo e al momento la situazione sta andando molto bene. Abbiamo fatto uno sforzo importante nel riaprire quasi tutto, aspetterei qualche settimana, per avere il dicembre libero. Così credo che passeremo un Natale normale”.