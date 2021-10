Sconcerti: Osimhen mi ricorda Gigi Riva, terrorizza come lui

Sul CorSera: non ha una straordinaria intelligenza calcistica, ma può praticamente tutto. Ha la stessa facilità di corsa e di lotta di Rombo di tuono

“Il Napoli al momento è una squadra superiore, non più brava, solo profondamente diversa”.

Parola di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. E la differenza la fa Osimhen, scrive.

“Ha una qualità d’insieme che il Milan sfiora e forse l’Inter non ha, più un centravanti da tempi epici, di quelli che fanno paura appena si muovono. Osimhen non sembra dipendere da nessuna marcatura, non ha una straordinaria intelligenza calcistica, ma può praticamente tutto. La facilità di corsa e di lotta mi ricorda Gigi Riva, ognuno naturalmente con le sue movenze. Ma il risultato è simile. Come Riva, Osimhen terrorizza“.

Il Napoli, continua,

“è un teorema continuo. Va bene con tutte le superfici, piane o curve, non è un’invenzione, è un placido buon senso, un colmo di esperienza applicato a giocatori diversi e a una società che è sempre rimasta con la stessa guida mentre gli altri per salvarsi dai debiti inventavano situazioni complesse, fuori dal normale mercato del calcio. Oggi la differenza di Napoli e Milan è netta come la differenza stessa tra le due squadre”.

Non si tratta di un pronostico, chiarisce, ma di “un dato di fatto”. Oggi ci sono Milan, Napoli e Inter che possono lottare per lo scudetto, e la Roma che tira la corsa per la Champions.

“Le altre sono lontane, non importa chi siano o cosa sono state. Oggi sono fuori. Domani forse torneranno. Il tempo non manca. Ma facciano in fretta”.