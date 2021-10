Roma, Pellegrini va verso la curva per regalare la maglia ma i tifosi la rifiutano (VIDEO)

La Roma ha appena perso 6-1 in Conference League. Nasce un dialogo piuttosto concitato tra il capitano e i sostenitori giallorossi

La Roma ha appena perso 6-1 in Conference League contro il Bodoe Glimt.

Un duro colpo per i calciatori, ma anche per i tifosi accorsi allo stadio. Al termine della gara il capitano Lorenzo Pellegrini, con coraggio e personalità, va dai tifosi giallorossi per consegnare la sua maglia ma questi la rifiutano.

Nasce un dialogo piuttosto concitato in cui è comprensibile l’amarezza per una sconfitta storica, a migliaia di chilometri di distanza da casa per chi ha viaggiato solo per sostenere la squadra (video twitter / @matt_eoo0)