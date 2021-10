Roma-Napoli, Zaniolo vuole giocare, anche Mourinho preme, ma lo stop dovrebbe durare 10 giorni 

E’ più probabile che Nicolò torni col Milan. A Trigoria monitoreranno la situazione giorno per giorno. Intanto si gestisce il recupero

Nicolò Zaniolo scalpita, vuole giocare. Così come scalpitava domenica sera per fare la risonanza. Non ha voluto attendere il giorno dopo, scrive il Corriere dello Sport.

“E’ stato Zaniolo, domenica sera, a chiedere alla Roma di organizzare immediatamente l’esame strumentale per annientare il senso d’ansia che lo aveva avvolto dopo l’infortunio dello Juventus Stadium”.

Così, appena atterrato a Fiumicino, è andato a Villa Stuart. Il responso è incoraggiante: solo una distorsione con un lieve versamento.

“Mourinho spera di recuperarlo già per il Napoli, dopo avergli fatto saltare la trasferta di Conference in Norvegia, ma più ragionevolmente lo avrà la domenica successiva contro il Milan”.

Anche la Gazzetta dello Sport scrive che sia il giocatore che la società puntano al Napoli per il rientro.

“Nessuno può avere certezze sul fatto che Zaniolo ce la possa fare, ma la cosa sicura è che Nicolò voglia provarci, anche se è probabile che torni a disposizione di Mourinho per la partita casalinga contro il Milan del 31 ottobre. La prognosi, infatti, dovrebbe essere intorno alla decina di giorni di stop, ma a Trigoria vogliono monitorare la situazione giorno per giorno, cercando appunto che esca fuori quel coniglio dal cilindro chiamato Napoli”.

Ieri Zaniolo ha iniziato già le terapie. Per gestire la sua convalescenza, scrive il Corriere dello Sport, è stato interpellato anche il chirurgo che gli ha ricostruito il ginocchio, Flick.

“Inoltre i Friedkin vorrebbero che il giocatore fosse visitato a St. Moritz, nella clinica svizzera di loro fiducia, dove lavora il professor Georg Ahlbaumer”.

Vogliono evitare che Zaniolo si fermi ancora.