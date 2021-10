Repubblica: Bonucci e Chiellini, coppia d’oro ma ingombrante, hanno divorato tutti i loro successori

Sono insostituibili e inseparabili, togli l’uno e l’altro zoppica. Hanno trasformato grandi promesse in piccoli fallimenti, sia alla Juve che in Nazionale

Su Repubblica Gabriele Romagnoli lancia l’allarme: in Nazionale il problema non è il centravanti, ma la difesa. La “colpa” è di Bonucci e Chiellini: insieme formano una coppia forte, solidissima, insostituibile. Hanno divorato tutti i loro successori, sia nella Juve che in Nazionale.

“Bonucci & Chiellini, Bonini & Chiellucci, insostituibili e inseparabili, la materia fusa per creare il golem, la creatura insopprimibile, i nomi pronunciati come fossero uno solo. E lo sono. Togli uno e l’altro zoppica, come nell’anno di Bonucci al Milan: spostato da Chiellini, perse l’equilibrio. Non ammettono sostituzioni, semmai aggiunte, come fu quella di Barzagli. Si può giocare a tre dietro, ma se ci si mette a quattro i due centrali sono loro, la matematica non cambia l’opinione. Come e più di Del Piero, alla Juventus hanno divorato i loro successori, trasformato grandi promesse in piccoli fallimenti“.

Tra i due, il più debole è Bonucci, come ha dimostrato la sua espulsione contro la Spagna.

“È anche una questione psicologica, senza il socio Bonucci si è innervosito fino farsi espellere. Dei due il più fragile è lui, ma li prendi o li lasci in blocco. L’uno abita nella coda dell’occhio dell’altro. Non hanno bisogno di cercarsi, si sono trovati. La loro forza è la loro debolezza perché è una somma a cui non puoi togliere niente, mai”. “Eppure non si vedono due giovani difensori italiani capaci di mandare un’email per comunicare lo sfratto a questi due. E per la casa, è un rischio“.