Rapina a Marchisio, c’era una pista, ma il gip nega le intercettazioni richieste, inchiesta archiviata

La Stampa torna sulla vicenda della rapina subita dall’ex centrocampista della Juventus, Marchisio, nella sua villa, ad ottobre 2019, quando c’erano sia lui che la sua famiglia. Una pista da seguire c’era, e portava ad una banda di ladri originari dell’Europa dell’Est, ma le intercettazioni sono state negate, per cui l’inchiesta è stata archiviata.

“Una pista c’era. Una banda specializzata in furti, originaria dell’Est Europa con precedenti penali specifici. Alcuni telefoni avevano agganciato la cella di Vinovo in orari compatibili con la rapina messa a segno a casa dell’ex giocatore della Juventus e della nazionale Claudio Marchisio”.

“In due anni la procura è stata convinta almeno due volte di aver imboccato la strada giusta nelle indagini. Sospetti certo, ma – si dice – fondati. Quando però, stretto il cerchio attorno a una batteria di ladri, il pm Giuseppe Drammis ha chiesto di intercettare alcuni telefoni il gip, per altrettante volte – le ha negate. Non ravvedendo evidentemente gravi inizi a carico dei sospettati. E cosi nei giorni scorsi il magistrato ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta. Senza attività investigativa ulteriore non si può andare avanti. E le celle telefoniche, in fondo, sono insufficienti a dimostrare un’accusa”.