Petagna: «Mi piacerebbe giocare anche insieme a Osimhen, ma sono decisioni che spettano al mister»

Nel post partita di Salernitana-Napoli, ai microfoni di Dazn l’attaccante del Napoli Andrea Petagna.

Quanto è difficile entrare in condizione con il tuo fisico?

«A volte faccio fatica ad entrare subito in partita, ma mi sto allenando tanto, il mister è bravo a metterci in condizione. Bisogna sfruttare i pochi minuti che si hanno per dimostrare di poter giocare con gli altri».