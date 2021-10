Paola Ferrari contro la Satta: «Alimenta lo stereotipo della donna in tv solo perché bella. Erbaccia da estirpare»

Su Italia Oggi l’attacco della giornalista Rai: «Scena vecchia, superata e avvilente». La Satta: «Chiamata da Sky per fare spettacolo»

Italia Oggi porta alla ribalta lo scambio di battute tra la giornalista Rai Paola Ferrari e Melissa Satta, addetta al touch screen di Sky Calcio Club. La Ferrari non ha usato mezzi termini nel definire la Satta niente di più che la conferma del solito stereotipo della donna presa in tv solo per il suo aspetto fisico, ma senza sostanza. L’ha definita erbaccia avvilente da estirpare.

«La funzione di Melissa è solo quella di dare sostanza a uno stereotipo dei più triti, quello della bella donna che sta lì solo per mettere in mostra le sue belle qualità. Non giornalistiche. Anche tutti quei risolini quando si è tolta la giacca: una scena vecchia, superata, avvilente. È “erbaccia” televisiva che purtroppo fatichiamo a estirpare».

Sullo stesso quotidiano finanziario, la replica della Satta:

«Non sono una giornalista e non mi permetterei mai di definirmi giornalista, perché, appunto, non lo sono. In Sky ci sono donne che fanno le giornaliste in maniera pazzesca, sono bravissime. Rispetto tantissimo il loro ruolo. Sono stata chiamata da Fabio Caressa al Club per fare spettacolo, perché si voleva dare una chiave un po’ diversa al programma e ho cercato di portare quello che sono io».