Paltrinieri: «A Tokyo ho capito quanta testa serve per superare i momenti di crisi e vincere»

“È stata un’estate molto impegnativa, non mi ero mai trovato in una situazione così complicata. La difficoltà è stata più nella parte mentale, ai Giochi vorresti essere al top, a me invece è andato tutto storto, non mi sono allenato per due mesi. Però questa esperienza mi ha fatto capire quanta testa serva per superare i momenti di crisi e vincere”.

“A 16 anni non avevo idea che sarei riuscito a qualificarmi. Come ogni adolescenze non avevo consapevolezza di nulla, i primi giorni a Shanghai non stavo in piedi, credevo mi avessero drogato, lì scoprii cos’è la labirintite”.

Sulla mononucleosi prima delle Olimpiadi di Tokyo:

“Venivo dagli Europei, in cui ero nella condizione migliore di sempre. Il 10 giugno, durante un allenamento mi sono sentito acciaccato, per 2-3 giorni sono stato malissimo e le analisi poi sono risultate tutte sballate. Ho passato due mesi veramente brutti, non c’è mai stato un giorno in cui ho sentito di fare bene. Mi sono addirittura preparato mentalmente alla possibilità di saltare i Giochi. A Tokyo sono arrivato depressissimo, ti alleni per una vita e poi non sei al top per l’impegno più importante. È stato qualcosa di significativo per il futuro, mi ha fatto capire quanta testa serva per affrontare le difficoltà e vincerle”.