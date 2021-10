Nations League, con Immobile out Mancini convoca Kean

Il favorito per giocare al centro dell’attacco che sfiderà la Spagna resta Raspadori, ma ci spera pure lo juventino. Resta viva anche un’ipotesi con il “falso nove”

Con Ciro Immobile fuori dai giochi per la lesione al flessore, in Nazionale Mancini chiama Moise Kean. Lo juventino entra nei convocati per la Nations League, con Italia-Spagna in programma mercoledì a San Siro. Kean ora se la gioca con Raspadori, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Il favorito per giocare al centro dell’attacco che sfiderà la Spagna resta Raspadori, ma ci spera pure Kean, che pure è stato utilizzato più spesso da esterno. E resta viva anche un’ipotesi con il “falso nove”, fra l’altro già utilizzata da Mancini proprio contro la Spagna, nella seconda parte della semifinale dell’Europeo”.

I 23 convocati:

PORTIERI Donnarumma (Psg), Meret (Napoli), Sirigu (Genoa).

DIFENSORI Acerbi(Lazio), Bastoni(Inter), Bonucci e Chiellini (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Emerson (Lione), Toloi(Atalanta).

CENTROCAMPISTI Barella (Inter), Cristante e Lorenzo Pellegrini (Roma), Jorginho (Chelsea), Locatelli (Juventus),

Pessina (Atalanta), Verratti (Psg).

ATTACCANTI Berardi e Raspadori (Sassuolo), Bernardeschi, Chiesa e Kean (Juventus), Insigne (Napoli).