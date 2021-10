Napoli-Torino, Rrahmani ancora una volta favorito su Manolas

Sul CorSport. In porta toccherà a Meret, Centrocampo a tre con Anguissa, Fabian e Zielinski. Davanti spazio a Politano, Osimhen e Insigne

Il Corriere dello Sport dà le ultime notizie sulla formazione che Spalletti deciderà probabilmente di mettere in campo contro il Torino, domenica pomeriggio al Maradona.

In porta, per il Napoli, toccherà a Meret, anche perché Ospina tornerà per ultimo, insieme a Lozano. In difesa, si va verso una nuova panchina per Manolas. Il favorito è Rrahmani.

“La linea a quattro dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rrahmani (favorito su Manolas), Koulibaly e Mario Rui”.

A centrocampo toccherà ad Anguissa, Fabian e Zielinski. Il tridente, invece, sarà composto da Politano, Osimhen e Insigne.