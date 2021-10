Napoli-Torino, Ospina rientra solo giovedì, il titolare sarà Meret

Le gerarchie, nel Napoli, sembrano capovolte, con il portiere friulano che non gioca da fine agosto. Domenica tornerà tra i pali

Le gerarchie per il ruolo di portiere del Napoli sembrano capovolte: a inizio campionato Spalletti aveva scelto Meret, poi è tornato in auge Ospina. Contro il Torino, però, tra i pali dovrebbe esserci il friulano, scrive il Corriere dello Sport, perché il colombiano rientrerà giusto in tempo per il ritiro.

“Il portiere dovrebbe sfilare nuovamente dall’inizio dopo un’assenza in campionato prolungata ormai da fine agosto. E dunque dall’infortunio rimediato a Marassi con il Genoa alla seconda: Ospina, cioè l’uomo che da quella domenica le ha giocate praticamente tutte, concluderà i suoi impegni con la Colombia giovedì e rientrerà in gruppo soltanto sabato. Alla vigilia della sfida con il Toro: un po’ quello che accadde prima della Juve, insomma, ma all’epoca Alex era fuori causa e per lui furono straordinari obbligati”.