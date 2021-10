Napoli-Legia Varsavia, la Prefettura vieta l’ingresso allo stadio ai residenti in Polonia

Lo annuncia il club partenopeo con una nota sui social. La partita è in programma il prossimo 21 ottobre

In occasione di Napoli-Legia Varsavia, in programma il 21 ottobre allo stadio Maradona, sarà vietato l’ingresso all’impianto ai residenti in Polonia. La decisione viene dalla Prefettura di Napoli. A darne notizia è il club partenopeo con una nota sui social.

La Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armando Maradona ai residenti in Polonia per l’incontro Napoli-Legia Varsavia del prossimo 21 ottobre. pic.twitter.com/b0PBtsWDpJ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 12, 2021