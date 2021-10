Mourinho: «Gli altri mettono in campo Dzeko e Vidal, a me piace crescere Darboe, Calafiore e Zalewski»

Dopo la vittoria di ieri sull’Empoli, José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn sottolineando la differente qualit dei rincalzi della Roma rispetto a quelli di altre squadre, a partire dall’Inter. Ha apertamente dichiarato che la Roma che allena oggi è molto diversa, inferiore, alle squadre che finora ha condotto in carriera. A parte Pellegrini, sul quale il tecnico ha speso parole al miele, definendolo l’anello di connessione della squadra. Ma Mourinho si è anche dichiarato soddisfatto di aver accettato la sfida in giallorosso.

«Sappiamo quello che siamo e quello che vogliamo e qual è la differenza tra noi e le squadre top degli ultimi anni. Ho accettato un profilo di lavoro diverso dai miei soliti, sono molto felice di far giocare Darboe, di far crescere Calafiore e Zalewski. Le altre squadre quando vogliono fare cambi cambiano sempre con giocatori esperti e di qualità, come l’Inter ieri con Dzeko e Vidal. Noi dobbiamo far crescere questa gente e la gente deve capire il nostro percorso».